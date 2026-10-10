Se salvaron de milagro: cayó con su camioneta a una cuneta junto a su bebé y ambas resultaron ilesas

Un importante operativo se desplegó este sábado, alrededor de las 11.50, luego de que un vehículo cayera en una cuneta a la altura de Río Paraná 798, en Roldán.

De acuerdo con la información oficial, la Central de Emergencias 911 alertó sobre una mujer que habría quedado atrapada dentro del automóvil junto con su hija bebé.

Al arribar al lugar, el personal policial encontró trabajando a agentes de la Guardia Urbana de Roldán, quienes se movilizaban en la unidad número 3, a cargo del inspector Jonatan Leguizamón.

La conductora y su bebé se encontraban en buen estado de salud. El vehículo involucrado fue identificado como un Chevrolet Equinox.

Minutos más tarde llegó una ambulancia del SAMCo local, a cargo del doctor Zamarro, quien examinó a ambas ocupantes y constató que no presentaban lesiones.