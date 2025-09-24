Se viene una fecha del Rally de Fuentes y tendrá presencia roldanense
El próximo fin de semana tendrá lugar la cuarta fecha de la competencia y el piloto local Ricardo Rivas vuelve al ruedo.
Del 26 al 28 de septiembre se corre en Fuentes la cuarta fecha del Rally en la que se disputa la “Copa Comuna de Fuentes” y habrá participación roldanense.
El piloto local Ricardo Rivas correrá junto con su copiloto Gerardo De Marco en la categoría UTV.
Rivas, de 72 años, vuelve a las pistas después de dos años parado luego de sufrir un accidente doméstico que lo dejó todo ese tiempo fuera del deporte.