Se viene una fecha del Rally de Fuentes y tendrá presencia roldanense

Del 26 al 28 de septiembre se corre en Fuentes la cuarta fecha del Rally en la que se disputa la “Copa Comuna de Fuentes” y habrá participación roldanense.

El piloto local Ricardo Rivas correrá junto con su copiloto Gerardo De Marco en la categoría UTV.

Rivas, de 72 años, vuelve a las pistas después de dos años parado luego de sufrir un accidente doméstico que lo dejó todo ese tiempo fuera del deporte.