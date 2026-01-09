Segundo día de paro municipal: en Roldán todo funciona con normalidad

Tal como ocurrió este jueves, el paro de municipales anunciado por Festram para jueves y viernes tuvo un bajo acatamiento de parte de los trabajadores en Roldán.

Así lo evaluaron desde el municipio, quienes remarcaron que de toda la planta de empleados son contados con los dedos de las manos los que optaron por su derecho a huelga, mientras que el resto se encuentra funciones con normalidad.

Cabe recordar que, debido a que estaba vigente una conciliación obligatoria que el gremio decidió no acatar, aquellos empleados que decidieron adherirse a la medida perdían el cobro del día laborable y el presentismo.

Este medio intentó contactarse con el secretario de Sitram para obtener su punto de vista y su evaluación de la medida de fuerza pero no obtuvo respuesta.