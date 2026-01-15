Sí, quiero: vuelve el programa «Casate con tu ciudad como Testigo» en el gazebo de barrio Las Tardes

En el marco del programa “Casate con tu Ciudad como Testigo”, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe puso en marcha las inscripciones para las próximas fechas de casamiento civil, que serán el sábado 14 de febrero, Día de los Enamorados, una fecha especialmente elegida por su fuerte valor simbólico para las parejas.

Las ceremonias se realizarán en espacios públicos y patrimoniales de distintas localidades de la provincia, acercando el matrimonio civil a lugares representativos y abiertos a la comunidad, con el objetivo de garantizar igualdad de acceso y fortalecer el vínculo entre las parejas y su ciudad.

El secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, explicó que el programa continúa expandiéndose en todo el territorio provincial: “Continuamos con el programa “Casate con tu Ciudad como Testigo” en diferentes puntos de la provincia de Santa Fe. Empezamos este año el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, una fecha tan emblemática para las parejas para dar el sí”, señaló.

Asimismo, Escauriza detalló el mecanismo de inscripción: “las parejas ya pueden inscribirse ingresando en www.santafe.gob.ar/formularios, donde podrán seleccionar la localidad”, indicó. El funcionario remarcó que esta iniciativa responde a una decisión política de la actual gestión: “algo que nos pidió el gobernador Maximiliano Pullaro desde el primer día fue generar igualdad para toda la ciudadanía. Por eso, estos casamientos se celebran en lugares muy lindos, con el mismo costo que hacerlo en una oficina del Registro Civil”, subrayó.

Fechas y lugares del 14 de febrero

Las ceremonias del Día de los Enamorados se realizarán en:

Roldán: Las Tardes

Rosario: Rosedal

Santa Fe: Casa del Brigadier

San Lorenzo: Museo Histórico

Con esta propuesta, el Gobierno de Santa Fe continúa promoviendo un Estado cercano, moderno y presente, que transforma trámites cotidianos en experiencias significativas para las familias santafesinas.