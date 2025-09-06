Sol Chianelli se consagró Bicampeona Nacional de patín

La roldanense Sol Chianelli cerró su participación nacional en el Torneo Absoluto realizado en San Juan,de la mejor manera y se consagró Bicampeonato Nacional de patín tanto en la disciplina de Figuras Obligatorias como en la modalidad Libre.

El pasado fin de semana la patinadora local, se presentó el Torneo Absoluto realizado en San Juan en la categoría Juvenil WS, y fiel a su estilo obtuvo una destacadisima participación tras quedarse con el primer puesto tanto en la disciplina de Figuras Obligatorias como en la modalidad Libre.

Con este torneo, la joven deportista culmina el calendario argentino 2025 y centra su preparación en lo que será su última competencia internacional del año: el Mundial de Figuras, que se desarrollará del 25 al 27 de septiembre en el Parque Olímpico Roca de Buenos Aires.