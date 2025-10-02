Somos Roldán insiste en la reparación de los juegos del Paseo de la Estación: “Ahora hay piezas colgando de los árboles”

Los concejales del Bloque Somos Roldán, José María Pedretti y Mariano Mateo, volvieron a insistir en el pedido de reparación y mantenimiento de los juegos de gimnasio ubicados sobre calle Pellegrini, a la altura de su intersección con Avellaneda, en el Parque “Paseo de la Estación”.

La situación, que ya había sido planteada en el Concejo Municipal a través de la Minuta de Comunicación N° 026/25, se agravó en las últimas semanas: actualmente algunos de los juegos presentan un marcado deterioro y hasta hay partes colgando de los árboles, lo que representa un serio riesgo para quienes circulan por el lugar.

“Es urgente reacondicionar este espacio, porque no se trata solo de recuperar juegos para el disfrute de los vecinos, sino de garantizar condiciones mínimas de seguridad en el espacio público”, señalaron los concejales.

El bloque remarcó que el mantenimiento de plazas y parques es fundamental para la vida comunitaria y que velar por el estado de lo público es una de las responsabilidades centrales de la gestión municipal.