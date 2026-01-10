Sube la espuma con los carnavales de Carcarañá: las fechas y los artistas que estarán sobre el escenario

Un clásico del verano vuelve a escena. Los carnavales de Carcarañá, una de las fiestas de mayor convocatoria regional, tienen fecha y line up definidos, con shows, bandas, DJ’s en vivo y la mejor comparsa de Santa Fe. Se realizarán los sábados 24 y 31 de enero, y el 7 de febrero en la avenida Belgrano.

La primera noche tendrá la presencia estelar de Mario Pereyra, junto al DJ Juanma Malpiedi. A la semana siguiente, quien se subirá al escenario será Uriel Lozano, y más tarde tocará la productora Sofi Her. En la noche de cierre será el turno de Dela Peluca, una banda que hace covers, y el DJ Tomy Capde.

Los tickets ya están disponibles y se consiguen a través de dos modalidades. La venta física es en la secretaría del Club Atlético Carcarañá (Belgrano 1371, lunes a viernes de 7:30 a 12 horas y de 16 a 19, sábados de 9 a 12). Para comprar las entradas de forma online, es necesario ingresar a la plataforma haciendo click aquí. Cabe destacar que los menores de 12 años ingresarán sin cargo.