Talento local: preparan una muestra de pintores roldanenses

La ciudad de Roldán se prepara para una jornada dedicada al arte local. El próximo 21 de septiembre, se llevará a cabo la muestra de pintores roldanenses, un evento pensado para visibilizar y celebrar el talento de la ciudad.

La actividad tendrá lugar sobre Bv. Pellegrini entre calles Independencia y Brown, de 10 a 18 horas.

La inscripción está abierta hasta el 15 de septiembre. Los interesados en participar pueden inscribirse contactando a la organización al 341-3129349.

Este evento es organizado por la Municipalidad de Roldán junto al colectivo artístico “Por amor al arte Roldán”.

