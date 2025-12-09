Temporada 2026: cuánto va a salir darse un chapuzón en el Polideportivo Municipal de Roldán

La Municipalidad de Roldán, a través de la Secretaría de Cultura, Educación, Turismo y Deporte, informa que el próximo 13 de diciembre quedará inaugurada la Temporada 2026 del Polideportivo Municipal, dando inicio a una nueva propuesta recreativa para que, roldanenses y visitantes, disfruten del verano en la ciudad.

El espacio estará habilitado con los siguientes horarios:

• Martes a viernes, de 13:30 a 20:00 horas.

• Sábados y domingos, de 12:00 a 20:00 horas.

Además, se establecieron fechas especiales:

• 24 y 31 de diciembre, de 13:30 a 17:00 horas.

• 25 de diciembre y 1º de enero, de 14:00 a 20:00 horas.

En cuanto a los valores de la temporada, se dispone de las siguientes opciones:

• Grupo familiar: $108.000.

• Pase individual: adulto $42.000, menor $24.000.

También se podrá acceder por día, con tarifas diferenciadas:

• Residentes de Roldán: adulto $2.400, menor $1.200.

• No residentes: adulto $25.500, menor $15.000.

Desde el Municipio se invita a vecinos y vecinas a participar y disfrutar de una temporada pensada para el encuentro, la recreación y el deporte, fortaleciendo el uso de los espacios públicos y promoviendo actividades saludables para todas las edades.