Temporal: la Municipalidad instaló las bombas en distintos puntos de la ciudad

Tal como lo anticiparon el Servicio Meteorológico Nacional y los equipos de Protección Civil, gran parte del país se encuentra bajo alerta por la gran cantidad de agua caída.

En Roldán, hasta las 8:30 horas de este domingo se registraron 68 milímetros, y desde Protección Civil indicaron que las condiciones climáticas continuarían hasta pasado el mediodía, con una mejora esperada hacia la tarde.

Desde la Secretaría de Servicios Públicos informaron que las bombas de desagüe ya fueron instaladas en distintos puntos estratégicos para acelerar el drenaje. Algunas se encuentran en funcionamiento, mientras que otras permanecen colocadas de manera preventiva y se activarán a medida que la situación lo requiera.

En tanto, Protección Civil local destacó que se trabaja de manera articulada con la provincia para monitorear el comportamiento de la tormenta durante las próximas horas.

“Estamos siguiendo con mucho énfasis no solo el estado de la ciudad, sino también el comportamiento de los canales que reciben agua de cuencas superiores. En muchas localidades cercanas llovió el doble o incluso el triple, lo que requiere que mantengamos un control constante y preciso de la situación”, señalaron desde el Municipio.