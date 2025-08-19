Temporal sobre Roldán: cayeron 87 milímetros y se registran “anegamientos puntuales”

La subsecretaría de Protección Civil de Roldán informó que hasta las 16.30hs de este martes registraban 87 milímetros de lluvia acumulada en la ciudad.

“Se detectan anegamientos puntuales producto de la intensidad y el volumen de agua caído, pero los canales y acequias funcionan con total normalidad”, sostuvieron.

Asimismo, recordaron que se encuentra habilitada la línea telefónica del Centro de Operaciones Municipal (COM): 5299300.

Por su parte, vecinos de diferentes barrios como Punta Chacra, Tierra de Sueños 3, y El Alba manifestaron su preocupación por desborde de zanjas y expresaron el temor por posible ingreso de agua en sus domicilios, si el agua sigue cayendo y no escurre por los canales.