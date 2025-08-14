Todos por Mateo: organizan una venta de budines para ayudar a un niño roldanense en su batalla contra la leucemia

Mateo Rossi tiene apenas 2 años y desde hace un tiempo enfrenta una dura batalla contra la leucemia. A pesar de contar con obra social y recibir atención médica especializada, el tratamiento implica numerosos gastos que exceden la cobertura, entre ellos pañales, barbijos, alcohol, algodón y medicamentos fundamentales para su cuidado en casa.

El pequeño roldanense está transitando desde hace dos meses en el Sanatorio de Niños de la ciudad de Rosario un cuadro de leucemia y su familia organizó una venta solidaria de budines para poder solventar estos costos. La misma se llevará a cabo este sábado 16 de agosto: cada unidad vendida será un aporte directo para garantizar que Mateo disponga de todo lo que necesita durante este proceso.

“Él es muy pequeño y requiere cuidados constantes. Además de los controles y las quimioterapias diarias, en casa debemos mantener un entorno seguro y con insumos que la obra social no cubre. Por eso pedimos la ayuda de todos”, explicó su tía en dialogo con El Roldanense.

La propuesta busca que cada vecino pueda colaborar de forma sencilla y, al mismo tiempo, llevarse un producto artesanal hecho con dedicación. La familia confía en que la solidaridad de la comunidad se hará presente para acompañar a Mateo y brindarles fuerzas en esta etapa.

El budin es de banana con naranja y el costo es de $4500, los interesados se deben contactar al 3416486632