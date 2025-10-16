Traferri destacó la implementación de la ley 14.344, que crea el Programa de Apoyo a la Infraestructura de Clubes Santafesinos

El senador Armando Traferri manifestó su satisfacción por la implementación del Programa ALENTAR, establecido a partir de la puesta en vigencia de la ley 14.344, que crea el “Programa de Apoyo a la Infraestructura de Clubes Santafesinos”. Éste procura brindar asistencia a las entidades deportivas, fortaleciendo su rol social y comunitario.

La puesta en marcha del Programa ALENTAR tuvo lugar en la ciudad de Santa Fe, donde se realizó la primera reunión de la Comisión de Evaluación y Seguimiento, en la cual se aprobaron 42 proyectos presentados por clubes de toda la provincia, con una asignación total de fondos cercana a los 800 millones de pesos.

En esta primera etapa, dos instituciones deportivas del departamento San Lorenzo resultaron beneficiadas con la aprobación de sus proyectos para ampliaciones y mejoras edilicias: el Club Atlético Eduardo Hertz, de Villa Mugueta, y el Club Atlético San Jerónimo, de San Jerónimo Sud.

La presentación oficial del Programa, en tanto, está prevista para este jueves 16 de octubre, a las 9 horas, en la Plaza Cívica de la sede Rosario de la Gobernación.

El senador Armando Traferri explicó que la finalidad del programa, conforme a lo establecido en la ley, es brindar asistencia técnica y financiera en materia de infraestructura y equipamiento a los clubes santafesinos, fortaleciendo su rol social y comunitario.

“Estudiar, debatir y aprobar una iniciativa como esta, que genera beneficios concretos, es una gran satisfacción. Ver cómo el trabajo legislativo cobra vida y posibilita transformar la realidad le da sentido a nuestro esfuerzo diario”, expresó el legislador.

Traferri destacó, además, que los clubes cumplen una tarea de contención social fundamental, especialmente en el acompañamiento de niños, niñas y jóvenes, y subrayó que el Estado debe estar presente apoyando y fortaleciendo esa labor. “Siempre decimos que una hora más en el club es una hora menos en la calle. Queremos que los chicos y las chicas estén en el club aprendiendo, compartiendo, creando lazos sociales y realizando actividad física. Y por eso el Estado tiene que invertir para que cuenten con la infraestructura adecuada”, culminó el senador.