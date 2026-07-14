Últimos días: la Municipalidad recuerda que hay tiempo hasta el 31 de julio para regularizar deudas provinciales

La Municipalidad de Roldán recordó que continúa vigente el Plan Especial de Financiamiento implementado por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe para regularizar deudas tributarias provinciales. Los contribuyentes interesados podrán adherirse hasta el próximo 31 de julio.

La iniciativa, instrumentada a través de la Administración Provincial de Impuestos (API), comprende obligaciones pendientes correspondientes a Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural, Patente Única sobre Vehículos, Impuesto de Sellos e Instituto Becario. El régimen contempla el capital adeudado, los intereses y las multas.

El programa está destinado a vecinos, comerciantes, profesionales y pequeñas y medianas empresas que necesiten ponerse al día con sus obligaciones fiscales. Según la situación de cada contribuyente, se ofrecen alternativas de hasta 12 cuotas sin interés y planes de financiación de hasta 36 meses.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la medida tiene como objetivo aliviar la carga financiera de quienes mantienen deudas tributarias, acompañar la continuidad de las actividades económicas y promover el cumplimiento de las responsabilidades fiscales.

Las opciones de financiación

El régimen establece cinco modalidades diferentes.

El Plan A está destinado a pequeños y medianos contribuyentes. Permite cancelar la deuda en hasta 12 cuotas sin interés o financiarla entre 13 y 36 cuotas, con una tasa mensual del 1,5%. También incluye a personas con deudas de Impuesto Inmobiliario y Patente que tengan hasta dos inmuebles o dos vehículos registrados a su nombre.

El Plan B contempla hasta seis cuotas sin interés, entre siete y doce cuotas con una tasa mensual del 0,5% y planes de hasta 36 cuotas con una tasa del 2% mensual.

Por su parte, el Plan C está dirigido a grandes contribuyentes. En este caso, se ofrecen hasta seis cuotas sin interés, hasta 12 cuotas con una tasa mensual del 0,75% y planes de hasta 36 cuotas con una tasa del 2,5% mensual.

El Plan D está orientado a empresas que tengan procesos administrativos o judiciales en trámite, o que registren incumplimientos como agentes de retención o percepción. Las tasas previstas son del 0,5% mensual para planes de hasta seis cuotas, del 1,5% para financiaciones de hasta 12 cuotas y del 3% para planes de hasta 36 meses.

Finalmente, el Plan E está destinado a instituciones y prestadores de servicios asistenciales y de salud para personas con discapacidad. Este sector podrá acceder a planes de hasta 36 cuotas sin interés.

Cómo realizar la adhesión

El trámite deberá completarse de manera online a través del portal oficial de la Provincia de Santa Fe. Para adherirse, los contribuyentes deberán contar con CUIT, Clave Fiscal de ARCA y una CBU bancaria, que será utilizada para el débito automático de las cuotas.

Quienes necesiten asesoramiento o mayor información podrán acercarse a la Municipalidad de Roldán, ubicada en Bv. San Martín 1018. La atención se realiza de lunes a viernes, de 7.30 a 12.