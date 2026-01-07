Un chofer de 10: el roldanense que estuvo a cargo de la camioneta de Messi en el aeropuerto

El profesional roldanense Diego Sánchez fue un chofer de 10: manejó la camioneta de Leo Messi por expreso pedido del capitán de la Selección en el aeropuerto, donde oficia como jefe de SMS Seguridad Ocupacional.

“Leo me pidió que quede a cargo de su camioneta, así que la maneje hasta un lugar seguro”, contó a 𝐄𝐥 𝐑𝐨𝐥𝐝𝐚𝐧𝐞𝐧𝐬𝐞.

La situación se dio en el momento en que Messi volvió de un viaje personal. “Cuando regresó me pidió que lo espere”, relató Diego, quien a la vez mostró su asombro por el mural de Messi y Di María recientemente inaugurado en la terminal aérea: “Es fabuloso”, aseguró.

“No lo podía creer, cuando me preguntó si podía quedar a cargo de su vehículo fue el sueño del pibe”, describió con emoción Diego, quien pudo tomarse una foto con Leo en la noche del lunes, antes de que retornase a Miami. “Él mismo quiso que la sacáramos. Me agradeció por la atención y el respeto”, detalló.