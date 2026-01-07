Un chofer de 10: el roldanense que estuvo a cargo de la camioneta de Messi en el aeropuerto
Diego Sánchez trabaja en el aeropuerto y, por expreso pedido del crack argentino, manejó su camioneta. Pudo sacarse una foto antes de su vuelta a Miami: “Me agradeció por la atención y el respeto”, dijo.
El profesional roldanense Diego Sánchez fue un chofer de 10: manejó la camioneta de Leo Messi por expreso pedido del capitán de la Selección en el aeropuerto, donde oficia como jefe de SMS Seguridad Ocupacional.
“Leo me pidió que quede a cargo de su camioneta, así que la maneje hasta un lugar seguro”, contó a 𝐄𝐥 𝐑𝐨𝐥𝐝𝐚𝐧𝐞𝐧𝐬𝐞.
La situación se dio en el momento en que Messi volvió de un viaje personal. “Cuando regresó me pidió que lo espere”, relató Diego, quien a la vez mostró su asombro por el mural de Messi y Di María recientemente inaugurado en la terminal aérea: “Es fabuloso”, aseguró.
“No lo podía creer, cuando me preguntó si podía quedar a cargo de su vehículo fue el sueño del pibe”, describió con emoción Diego, quien pudo tomarse una foto con Leo en la noche del lunes, antes de que retornase a Miami. “Él mismo quiso que la sacáramos. Me agradeció por la atención y el respeto”, detalló.