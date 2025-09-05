Un encuentro en Roldán, y la venta de un auto que terminó en crimen: piden prisión perpetua para los autores

El martes 2 de septiembre en los Tribunales Provinciales de San Lorenzo, se llevó adelante audiencia preliminar contra Ramón R. e Iván C. por los delitos de homicidio criminis causa, en carácter de partícipes necesarios.

El Fiscal Aquiles Balbis solicitó la aceptación del requerimiento acusatorio donde expresó el pedido de pena de prisión perpetua. El Juez de Primera Instancia Dr. Carlos Gazza dispuso tener por admitida la acusación formulada por el Ministerio Público de la Acusación, y dipuso un cuarto intermedio para el tratamiento la prueba.

La Fiscalía le atribuye haber tomado parte en el homicidio de Gonzalo Cucit, hecho que ocurrió el 30 de julio del 2024, entre las 20:30hs y 21:00hs, en el km 22,5 de la ruta 34 localidad de Luis Palacios. El día 30 de julio del 2024 a las 19:20hs aproximadamente, Gonzalo Cucit se retiró de su domicilio sito en Lisandro de la Torre 1500 de la localidad de Correa en su automóvil Ford Fiesta, con la finalidad de materializar un encuentro con Ramón R., a los fines de concretar la venta de su vehículo; transacción que había previamente acordada.

A tal fin, la víctima tomó la Ruta Nº 9 y condujo su rodado hasta la intersección de dicha arteria con la Ruta S26, donde se encontraba estacionada una camioneta Eco Sport conducida por Ramon R., quien se hallaba en compañía de Ivan C. Tras algunos minutos, la camioneta Eco Sport se retiró por Ruta 9, siendo seguida por el Ford Fiesta de la víctima. Sin detener su marcha, ambos vehículos se desplazaron por la Ruta 9 hasta la localidad de Roldan e ingresaron, a las 20:00 horas, a una estación de servicios en Catamarca (Ruta 9) y Urquiza.

Siendo las 20:00, luego de una breve charla, la Eco Sport negra de Rojas y el Ford Fiesta se retiraron juntos del lugar conduciendo ambos rodados por Catamarca (Ruta 9) hasta la intersección con Ruta AO12. Arribados a la RN AO12, la Eco Sport giró con sentido cardinal Este, todo ello en compañía del Ford Fiesta.

Ambos rodados se desplazaron por la RN A012 con dirección a la Ruta 34, arteria que retomaron con destino a Luis Palacios. Una vez en la localidad de Luis Palacios, despojaron a la víctima de su auto Ford Fiesta, de su teléfono celular y demás pertenencias; para luego disparar con una pistola calibre 9 mm al menos en 5 oportunidades contra la víctima. Tras ello, se retiraron conduciendo la Eco Sport y Ford Fiesta.