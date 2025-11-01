Un hito en la historia de Sportsman: clasificó a octavos de final por primera vez desde que volvió a la liga Cañadense

Por primera vez desde que volvió a competir en la liga después de casi 40 años, Sportsman clasificó a los octavos de final de la Cañadense. Lo hizo al empatar 1-1 a mediados de semana con Williams Kemmis, como visitante, en Las Rosas. Fue un punto clave que le permitió asegurar su participación en los playoffs, aún cuando falta una fecha para que culmine la primera etapa del torneo.

Este es el tercer año consecutivo de la Cebra en la competencia regional, a la que volvió a comienzos de 2023. Luego de algunos sinsabores, llegó el momento de festejar al posicionarse entre los mejores cuadros de la liga. El equipo dirigido por el experimentado Carlos “Yani” Gentilcore, quien asumió el cargo a mediados de este año, jugará el último partido de la primera fase el domingo 9/11 ante NOB.

“Desde el club agradecemos el esfuerzo de todos. A nuestros jugadores y sus familias, el cuerpo técnico, delegados, sponsors y todo el equipo de trabajo de primera, que siempre está listo ante las necesidades del plantel y del club”, dijo Melina Bouvier, miembro de la comisión, a El Roldanense. “Invitamos a toda la ciudad a acompañar a Sportsman, el único equipo de Roldán que actualmente compite en primera dentro de la liga Cañadense. Juntos vamos por más”, aseguró.