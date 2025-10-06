Un roldanense que manejaba una moto falleció al chocar contra un camión sobre la A012

Un roldanense que conducía una moto falleció este lunes en un accidente fatal sobre la A012, entre Roldan y Zavalla. Mas precisamente, sobre el kilómetro 35.

Se trasladaba en en una Corven Modelo 110 de color negra al colisionar con un camión con acoplado Fiat Iveco de color blanco.

Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial confirmaron a El Roldanense que el conductor tenía unos 30 años y era oriundo de la ciudad.

El tránsito está cortado en su totalidad en el sentido descendente. Trabaja la Policía Científica en el lugar.

Se realiza desvio de la siguiente forma; sentido ascendente hacia ruta ruta 33 y sentido descendente hacia Rosario – Córdoba.