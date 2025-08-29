Un roldanense quiso coimear a la policía y le requisaron el auto: hallaron casi medio kilo de cocaína

Un intento de coima en un control vehicular terminó con el decomiso de 400 gramos de cocaína sobre ruta 9 y Mar del Plata, en Funes. El conductor, que se desplazaba a bordo de un Citroën C4, es oriundo de Roldán, tiene 29 años y fue detenido.

Sucedió el pasado viernes durante un operativo de control. La maniobra de soborno que intentó utilizar el hombre hizo que la policía requisara el vehículo. Fue en ese momento que hallaron una sustancia blanquesina bajo el asiento del chófer.

Luego de una serie de pruebas, corroboraron que se trataba de cocaína. El auto y la sustancia incautada fueron trasladadas a la sede del Comando Radioeléctrico de Funes.

En tanto, la fiscal que intervino en el caso ordenó el secuestro de la droga para que se hagan las pericias correspondientes en Microtráfico.