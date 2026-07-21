Un viaje en Uber, una ex novia despechada y el robo que no fue: novela en Cotos de la Alameda

A veces las imágenes que toman las cámaras de seguridad no son lo que parece. Una mujer llegó en un Uber a una vivienda en el barrio Cotos de la Alameda, ingresó a un domicilio cuando su morador no estaba y se llevó un televisor, una Play Station, y otros elementos de valor.

El hecho llamó la atención en el barrio y enseguida se empezó a hablar de un robo. Pero lo que a la vista de muchos parecía un caso de hurto, no era más que una ex novia despechada que aprovechó que su ex pareja se había ido de viaje para ingresar a la casa con una copia de la llave que aun tenía en su poder y hacerse de algunos elementos de tecnología.

La víctima realizó la denuncia en la Comisaría local y allí quedó asentado el hecho. “Supuestamente se lo llevó en compensación por los años que estuvimos juntos”, dijo.