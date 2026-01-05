Una buena para un club roldanense: Los Teros recibió $22 millones de Provincia

La Municipalidad de Roldán y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe entregaron, este lunes 5 de enero, un aporte económico superior a 22 millones de pesos al Club Social, Deportivo y Cultural Los Teros, ubicado en el barrio Acequias del Aire de la ciudad de Roldán, en el marco del Programa ALENTAR.

La actividad se desarrolló en la sede de la institución y contó con la presencia del el intendente de Roldán, Daniel Escalante, la diputada provincial Silvana Di Stefano, el secretario de Municipios y Comunas de la Provincia, Horacio Ciancio, la subsecretaria de Municipios y Comunas, Marina Bordigoni, la subsecretaria de Acciones Institucionales Intersectoriales, Virginia Vottero, la secretaria de Cultura, Educación, Turismo y Deporte del Municipio, Ana Clara Reijember, y las concejales Carina Ziraldo y Mariel Reijember¸ y dirigentes del Club Social, Deportivo y Cultural Los Teros.

El financiamiento otorgado asciende a 22 millones de pesos y será destinado a la construcción de un playón de hormigón de usos múltiples.

Los fondos provienen del Programa ALENTAR, una iniciativa del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, impulsada a través del Ministerio de Desarrollo Social y el Consejo Provincial del Deporte de Santa Fe (CO.PRO.DE.), que tiene como objetivo brindar apoyo y financiamiento a clubes e instituciones deportivas para la mejora de su infraestructura y la adquisición de equipamiento de pequeña y mediana escala. El programa busca fortalecer el trabajo de los clubes santafesinos y acompañar su rol social y comunitario.

Durante el acto, el intendente Daniel Escalante subrayó la importancia del acompañamiento provincial:“Este tipo de aportes son fundamentales para que los clubes puedan seguir creciendo y cumpliendo su función social en los barrios. El trabajo conjunto con la Provincia nos permite acercar herramientas concretas a las instituciones de Roldán”.

Por su parte, la diputada provincial Silvana Di Stefano, resaltó que: “La firma del convenio Alentar con Los Teros representa un aporte muy importante del Gobierno provincial para que los clubes de nuestro departamento puedan seguir creciendo. Estos recursos permiten modernizar las instalaciones, crear nuevos espacios y fortalecer a las instituciones, para que vecinos y vecinas, así como quienes se acerquen al club, puedan disfrutar de un entorno agradable y con cada vez más disciplinas y deportes para practicar. Como legisladora, haber sido parte de la ley que hizo posible que estos aportes lleguen a los clubes de toda la provincia es un motivo de orgullo y reafirma nuestro compromiso con el deporte y la vida comunitaria”.

Desde la Municipalidad de Roldán destacaron que el fortalecimiento de las instituciones deportivas forma parte de una agenda de trabajo conjunta con el Gobierno provincial, orientada a acompañar a los clubes de barrio y promover el acceso al deporte en toda la comunidad.