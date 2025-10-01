Una fiesta futbolera: la ciudad disfrutó las semifinales de la Cañadense y hubo triunfo roldanense

La ciudad vivió una jornada de fiesta futbolera el martes por la noche. Los clubes roldanenses San Lorenzo, CCUP y Sportsman fueron anfitriones de las semifinales juveniles de liga Cañadense, con la participación de muchos clubes de la zona y un gran triunfo local.

Hinchas de equipos de la región vistieron de gala cada estadio, con mucho colorido y aliento a sus jugadores. En ese marco, la Novena del Centro Cosmopolita ganó su partido y pasó a la final. «Desde la organización estamos felices por cómo se dieron las cosas en las tres canchas. Para Roldán fue una jornada histórica e inédita», contaron los directivos de las tres instituciones a El Roldanense.

«Queremos resaltar el comportamiento del público y agradecer a las autoridades municipales por las gestiones en materia de seguridad. También, a las autoridades de la liga Cañadense y a nuestros pares de los demas clubes que hicieron posible el evento», profundizaron.

El SAMCO brindó apoyo y contrató servicio adicional para atender cualquier circunstancia que se pudiera dar, ante la cantidad partidos en simultáneo. «Por suerte fue una jornada muy importante, con saldos positivos y aportes a los tres clubes», celebraron los directivos. «Obviamente, esto nos anima a seguir por el mismo camino para posicionar fuetemente a nuestra ciudad en los distintos ámbitos en que nos toca participar», expresaron.

Así fueron los resultados:

Semifinales en CCUP

9na Argentino 2-1 Sportivo

7ma Barraca 2-1 NOB

5ta Sportivo 2-1 El porvenir

Semifinales en San Lorenzo

9na Cosmopolita 1-0 Montes de Oca

8va Sport 1-1 Almafuerte Pasó Sport por penales

6ta Defensores 0-2 Almafuerte

Semifinales en Sportsman

8va Campaña 2-2 Sportivo

7ma Campaña 2 (4)-2 (1) Sportivo

6ta Campaña 3-2 Cremería

5ta Campaña 0-1 Cremería