Una fiesta futbolera: la ciudad disfrutó las semifinales de la Cañadense y hubo triunfo roldanense
Hinchas de la región llegaron a la ciudad para alentar a sus equipos y se vivió un clima de mucho colorido. La Novena del CCUP triunfó y jugará la final.
La ciudad vivió una jornada de fiesta futbolera el martes por la noche. Los clubes roldanenses San Lorenzo, CCUP y Sportsman fueron anfitriones de las semifinales juveniles de liga Cañadense, con la participación de muchos clubes de la zona y un gran triunfo local.
Hinchas de equipos de la región vistieron de gala cada estadio, con mucho colorido y aliento a sus jugadores. En ese marco, la Novena del Centro Cosmopolita ganó su partido y pasó a la final. «Desde la organización estamos felices por cómo se dieron las cosas en las tres canchas. Para Roldán fue una jornada histórica e inédita», contaron los directivos de las tres instituciones a El Roldanense.
«Queremos resaltar el comportamiento del público y agradecer a las autoridades municipales por las gestiones en materia de seguridad. También, a las autoridades de la liga Cañadense y a nuestros pares de los demas clubes que hicieron posible el evento», profundizaron.
El SAMCO brindó apoyo y contrató servicio adicional para atender cualquier circunstancia que se pudiera dar, ante la cantidad partidos en simultáneo. «Por suerte fue una jornada muy importante, con saldos positivos y aportes a los tres clubes», celebraron los directivos. «Obviamente, esto nos anima a seguir por el mismo camino para posicionar fuetemente a nuestra ciudad en los distintos ámbitos en que nos toca participar», expresaron.
Así fueron los resultados:
Semifinales en CCUP
9na Argentino 2-1 Sportivo
7ma Barraca 2-1 NOB
5ta Sportivo 2-1 El porvenir
Semifinales en San Lorenzo
9na Cosmopolita 1-0 Montes de Oca
8va Sport 1-1 Almafuerte Pasó Sport por penales
6ta Defensores 0-2 Almafuerte
Semifinales en Sportsman
8va Campaña 2-2 Sportivo
7ma Campaña 2 (4)-2 (1) Sportivo
6ta Campaña 3-2 Cremería
5ta Campaña 0-1 Cremería