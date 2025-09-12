Una garza azul en el lago de Tierra de Sueños 3: el curioso hallazgo que hizo un estudiante de la UNR

Franco Palandri, un joven estudiante de Licenciatura en Recursos Naturales en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) realizó un particular hallazgo en el lago de Tierra de Sueños 3: se encontró un ejemplar adulto de Garza Azul (Egretta caerulea).

Según él mismo describió en el posteo que realizó en su perfil de Instagram, si bien existían citas más antiguas que mencionaban a esta especie para el país, recién a partir de los 90 empezaron a aparecer registros concretos de su presencia en Argentina, con la mayoría de registros siendo en el norte del país, pero nunca dejó de ser rara. “Es realmente un privilegio tenerla acá en el sur de Santa Fe”, puntualizó.

Nacho Zapata es otro usuario de Instagram experto en aves y, movido por el hallazgo de Franco, también explicó por qué estas aves son tan raras de ver en la zona: