Una gaseosa, fernet y dinero: el botín que se llevaron de Don Goyo tras barretear la puerta a la madrugada

Eran las 8 de la mañana de este jueves cuando Jorge, titular de la reconocida carnicería Don Goyo ubicada en López y Fray Luis Beltrán, se encontró con que el frente de su local estaba abierto. El ingreso había sido barreteado en horas de la madrugada.

Al dirigirse a la caja, notó el faltante de algo de dinero, unos $2700 que había dejado la noche anterior. Sin embargo, también vio que le habían llevado una coca y un fernet. De todos modos, a pocas horas de lo sucedido, aún no pudo especificar bien la cantidad de elementos robados.

Vecinos del comercio aseguraron escuchar ruidos fuertes durante la madrugada. Ante la consulta de El Roldanense, el dueño del negocio contó que las autoridades le prometieron observar las cámaras de seguridad que muestran esa esquina céntrica de la ciudad, para dar con los responsables del hecho.