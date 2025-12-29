Una moto roja, dos delincuentes y un botín de $7M: cómo fue el robo a un proveedor sobre Ruta 9

En horas de la tarde del domingo alrededor de las 14:20, se recibió un aviso a través del sistema 911 por la sustracción de pertenencias a un proveedor, ocurrida en la zona de Ruta A012 y Las Acacias. Según la información inicial, dos masculinos a bordo de una motocicleta roja de 150 cc habrían cometido el hecho.

Al arribar el personal al lugar indicado, se informó que la persona que dio aviso había perdido de vista a los autores tras intentar seguirlos. Posteriormente, se pudo establecer que el robo se produjo en calle 1° de Mayo y Catamarca, frente a un comercio de la zona.

En el lugar, se entrevistó al proveedor afectado, quien manifestó que mientras se encontraba descargando mercadería, dos personas abrieron la puerta del acompañante de su vehículo y sustrajeron una mochila negra, que contenía dinero en efectivo y cheques. Los autores se dieron a la fuga en una motocicleta roja, siendo uno de ellos con remera azul y el acompañante con el torso descubierto, ambos con casco negro.

Con los datos aportados, se dio intervención inmediata y se inició un trabajo articulado entre la Subsecretaría de Seguridad, el Centro de Monitoreo Municipal, la Comisaría 6ª y el Comando Radioeléctrico. A través del análisis de cámaras y el uso del sistema de lectoras de patentes (LPR), se logró identificar el motovehículo utilizado y determinar su dominio, constatándose que los sospechosos se dirigieron hacia la ciudad de Rosario.

Toda la información recolectada fue puesta a disposición del sistema 911 y de la Justicia, permitiendo identificar al titular del rodado y avanzar con las tareas investigativas. En función de las pruebas aportadas, la Fiscalía interviniente dispuso la intervención de la Policía de Investigaciones (PDI), lo que derivó en allanamientos y detenciones vinculadas al hecho.

El trabajo coordinado de las fuerzas de seguridad desde el inicio de la investigación, permitió avanzar de manera efectiva en el esclarecimiento del robo.