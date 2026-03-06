Vecinos del predio exNazaret quieren aprovechar la apertura a Sportsman para generar un espacio público para el barrio

Con el objetivo de generar un nuevo espacio público y de recreación al aire libre al aire libre, un grupo de vecinos de los barrios Tierra de Sueños 1 y Posta 16 convoca a una jornada de visibilización este sábado 7 de marzo a las 17 hs. en el predio «Ex Nazaret» (Juan José Paso y La Pampa).

La movilización surge tras la reciente cesión de los terrenos al Club Sportman destinados anteriormente a Nazaret. Los vecinos aclaran que la iniciativa no busca competir ni oponerse al desarrollo de la institución deportiva, sino garantizar que una porción del predio se mantenga como plaza de acceso público y gratuito para toda la comunidad.

«Entendemos la importancia del deporte, pero también la necesidad de un pulmón verde donde cualquier vecino pueda ir con su reposera o sus hijos a jugar sin ser socio de un club», explicaron desde la organización.

Detalles de la convocatoria:

Actividad: Mateada, charla vecinal y junta de firmas.

Lugar: Juan José Paso y La Pampa.

Consigna: Traer mate, lona y ganas de participar.