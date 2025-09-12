Veredas limpias: cómo depositar restos y materiales de obras para evitar costosas multas

La Municipalidad de Roldán, a través de la Subsecretaría de Medio Ambiente, presenta la edición 2025 de la campaña “Veredas Limpias”, una iniciativa que busca reforzar las normas de convivencia urbana para mantener la ciudad más ordenada, segura y agradable para todos los vecinos.

La propuesta incluye una guía práctica para la disposición responsable de residuos verdes y materiales de obra, dos de los principales generadores de desorden en veredas y espacios comunes.

En el caso de los residuos verdes, se pide colocarlos frente a la vivienda, cerca del cordón, sin obstruir el paso de peatones ni tapar desagües. En el caso de los restos de poda en hasta 6 bolsas tipo consorcio o 6 fardos bien atados. Y no arrojar dentro ni en el entorno de los contenedores.

Respecto a los materiales de obra, deben acopiarse dentro del domicilio (nunca sobre la vereda), y en caso de quedar en la vereda, deben estar en bolsas adecuadas. Para obras particulares, es necesario solicitar permisos en roldan.gov.ar/obras-particulares.

Desde el Municipio recordaron que la limpieza y el orden de los espacios públicos son una responsabilidad compartida: “Cuidar nuestras veredas es cuidar la ciudad. Mantenerlas despejadas no solo mejora la imagen urbana, sino que también previene accidentes y facilita el escurrimiento del agua en días de lluvia”.

La campaña “Veredas Limpias 2025” estará acompañada por controles y acciones de concientización en los distintos barrios de Roldán.