La Ciudad

Viento dile a la lluvia: se esperan ráfagas de hasta 80km por hora en Roldán

Por si no fueran poco los más de 90mm caídos en las últimas 24 horas, anticipan la llegada de otro fenómeno y piden prevención.

19 DE agosto DE 2025

La Municipalidad de Roldán informó acerca de un alerta amarilla por vientos intensos del sector sur en la región, con ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h.

En ese sentido, piden prevención: prepará tu casa, asegurá objetos sueltos y tené a mano una mochila de emergencias.

Asimismo, vale recordar que se encuentra habilitada la línea telefónica del Centro de Operaciones Municipal (COM): 5299300.

