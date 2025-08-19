Viento dile a la lluvia: se esperan ráfagas de hasta 80km por hora en Roldán
Por si no fueran poco los más de 90mm caídos en las últimas 24 horas, anticipan la llegada de otro fenómeno y piden prevención.
La Municipalidad de Roldán informó acerca de un alerta amarilla por vientos intensos del sector sur en la región, con ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h.
En ese sentido, piden prevención: prepará tu casa, asegurá objetos sueltos y tené a mano una mochila de emergencias.
Asimismo, vale recordar que se encuentra habilitada la línea telefónica del Centro de Operaciones Municipal (COM): 5299300.