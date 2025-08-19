Viento dile a la lluvia: se esperan ráfagas de hasta 80km por hora en Roldán

La Municipalidad de Roldán informó acerca de un alerta amarilla por vientos intensos del sector sur en la región, con ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h.

En ese sentido, piden prevención: prepará tu casa, asegurá objetos sueltos y tené a mano una mochila de emergencias.

Asimismo, vale recordar que se encuentra habilitada la línea telefónica del Centro de Operaciones Municipal (COM): 5299300.