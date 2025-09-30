Visita oficial: el gobernador del Rotary estuvo en Roldán y se reunió con los representantes locales

El gobernador binacional del Rotary, Leonel Delgado Rossi, visitó Roldán el lunes. Se reunió con autoridades municipales y, como ferviente defensor del Medio Ambiente, participó de la plantación de un árbol cerca de la Sala Italia.

Luego, compartió un ágape con los rotarios locales, representantes de una institución que volvió a ponerse en marcha después de años.

«Para nosotros es un orgullo tener al gobernador acá, somos un club muy joven», dijo el presidente del Rotary Roldán, Héctor Benavidez. «Desde la gestión, acompañamos a las instituciones que buscan desinteresadamente mejorar la calidad de vida de una sociedad», expresó el intendente interino Carlos Alustiza.