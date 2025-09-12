¡¿Vivo?!: el mega dinosaurio que se hizo en Roldán y se montó en un sitio emblemático de Mar del Plata

El dinosaurio llama la atención por varios motivos: el tamaño, los colores del piso, el lugar donde está ubicado y la diversión que anticipa de solo verlo. Se trata de una creación roldanense que corrió por cuenta de la empresa local Green Juegos a pedido de la Municipalidad de Mar del Plata, y que se instaló hace pocos días en la Plaza España, un sitio arqueológico de esa ciudad balnearia ubicado muy cerca de la icónica playa La Perla.

El Tiranosaurio se impone por su tamaño: 18 metros de largo, ocho de ancho y seis de alto y fue diseñado y fabricado íntegramente en Roldán. “En el marco de un plan de puesta en valor de diferentes plazas, la Municipalidad de Mar del Plata nos encargó el diseño para un juego infantil que estuviera relacionados con los dinosaurios ya que se iba a emplazar en un sitio arqueológico”, contó a El Roldanense uno de los titulares de Green Juegos, Julio Leidi.

El desafío de fabricar el diseño a medida no fue menor: el mega juego requirió de un proceso de casi dos meses que se hizo íntegramente en la ciudad.

“Se trabajó de cero, un servicio boutique y personalizado que ofrecemos en base a la necesidad del cliente, que en este caso fue la Municipalidad de Mar del Plata. En base al modelo de la cabeza del dinosaurio después se pensó la parte lúdica, que incluye toboganes tubulares, toboganes altos, un sector inclusivo con paneles de memoria, troncos para trepar, y toboganes para niños pequeños”, agregó Leidi.

Un párrafo aparte merece el piso que es de caucho antigolpes sumamente colorido que le da la terminación a la plaza, y que fue confeccionado con material de plástico reciclado.