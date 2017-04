El PRO avisa que dará pelea por la intendencia con candidato propio Lucas Vicario dijo que su espacio no descarta integrar un armado opositor aunque marca condiciones. En los próximos días anunciarán las listas.

Lucas Vicario dijo que su espacio no descarta integrar un armado opositor aunque marca condiciones. En los próximos días anunciarán las listas.

“El PRO es un partido que hoy gobierna la Nación, tenemos en los planes conformar nuestras listas y hoy se hace complejo, casi imposible, un armado con frentes opositores a la actual gestión de Pedretti que somos antagónicos entre nosotros. No tenemos nada que ver con el Frente Progresista y no lo vamos a tener”, definió tajante uno de los referente locales del PRO, Lucas Vicario.

Vicario fue candidato a concejal en las elecciones legislativas de 2015 y cosechó una considerable cantidad de votos teniendo en cuenta que se trataba de la primera vez que el partido medía fuerzas en el plano local. “En estos últimos años el espacio creció muchísimo y se acercó mucha gente representativa de la ciudad, gente que nunca participó en política pero que tiene amplia trayectoria en otros ámbitos y tienen ganas de trabajar por Roldán”, contó.

Si bien aún no tienen definido el candidato, Vicario comentó que están en etapa de definiciones y que en los próximos días darán a conocer el nombre de la persona que liderará la lista a intendente y también a concejal. “Quien tenga mejor chance de lograr una mejor performance electoral será el candidato. No pienso en candidatura en forma personal soy un integrante más de un espacio político”, aseveró.

Respeto a posibilidad de jugar en conjunto con el Frente Progresista en un gran frente opositor que le haga fuerza a la actual gestión, Vicario amplió: “Somos partidos realmente antagónicos y no vamos a integrar el mismo frente sólo para que un candidato tenga más fuerza que otro. Escalante dice que está pensando un armado con sectores del PRO y del peronismo. No descartaría que un radical integre la lista de Cambiemos ya que la están integrando en todo el país, pero el PRO dentro del Frente Progresista no va, es una decisión partidaria”.

“Somos oposición en toda la provincia. Somos muy críticos de la gestión de Lifschitz. De ninguna manera iríamos en su lista. Uno no puede estar en la misa y la procesión. Escalante es radical, el radicalismo integra Cambiemos y si hubiese competencia interna será bienvenido”, concluyó.