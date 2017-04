Pavimentos 2017: cuáles serán las calles que recibirán las obras Dos sectores de la ciudad serán beneficiados por los trabajos, que comenzarían en los próximos días. Los asfaltados que se proyectan para próximas etapas.

En el marco de la apertura de sesiones del Concejo, el intendente Pedretti había anunciado que llegaban nuevos pavimentos para la ciudad. Ahora el mandatario informó cuáles serán las calles alcanzadas por las obras, que tendrían fecha de comienzo para los próximos días: entre fines de abril y principios de mayo.

En diálogo con el programa Decisiones 2017 que se emite por Canal 4, el titular del Ejecutivo contó este miércoles que ya fue depositado por Nación un primer desembolso para llevar adelante los trabajos y comunicó que los mismos beneficiarán a dos barrios.

Uno de ellos será Villa Flores, donde se pavimentarán de modo íntegro Juan José Valle (ex Calle 14), Ramírez (ex Calle 5) y Vélez Sarsfield (ex Calle 11). De ese modo, los vecinos de la zona tendrán acceso a una salida pavimentada hasta las ya asfaltadas Larrea y Alberdi.

En tanto que el otro tramo que recibirá obras de mejora es el de calle Güemes entre Bv. San Martín y Gálvez. Es decir que resultarán beneficiados de modo directo los habitantes de barrios América y Brofft.

Por último, Pedretti mostró planos preliminares en los que el Municipio proyecta nuevas pavimentaciones que pudieran venir en el futuro. En la lista se incluyen arterias de Santo Domingo, Punta Chacra y el casco urbano, entre otras.