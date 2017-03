Pirotecnia cero: la ciudad podría tener una ordenanza para regular su uso Así lo adelantó el intendente José Pedretti. “Creo que llegó el momento de empezar a discutir el tema”, dijo en la apertura de sesiones del Concejo.

El discurso que el intendente José Pedretti dio la semana pasada para dejar inaugurado el período de sesiones ordinarios del Concejo puso en agenda varios temas. Entre ellos, y casi al cierre de su alocución, el mandatario local aseguró que llegó el momento de debatir en la ciudad la distribución, venta y uso de pirotecnia.

“Yo me crié en la parroquia del Padre Jorge donde todo se festejaba con bombas de estruendo, pero llegó el momento de tomar conciencia. El otro día escuchaba un reportaje del papá de un nene autista y me hizo un click. Creo que hay que empezar a discutir y regular si queremos o no pirotecnia en la ciudad”, puntualizó Pedretti.

“Estamos hablando no sólo del uso sino también del permiso de distribución o venta en la ciudad. Sé que es algo que va a generar ruido y antipatía, pero creo que llegó el momento y hay que considerar una normativa”, amplió.

Las sociedades protectoras de animales son unas de las organizaciones que vienen trabajando en pos de lograr una ordenanza al respecto. Es que la problemática de los perros extraviados se multiplica en época de fiestas o ante alguna celebración deportiva, y creen que se lograría contener con una normativa similar a la que tienen otras localidades vecinas como Rosario o Funes.