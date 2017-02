Tras su experiencia europea, Felipe Arregui se reincorpora a Los Jaguares El rugbier roldanense viene de jugar en Escocia, donde –asegura– atravesó un crecimiento “profesional y personal”. Los desafíos que se le vienen.

El rugbier Felipe Arregui volvió a Argentina luego de un excelente 2016 en donde no sólo se consagró al integrar el plantel de Los Pumas en un amistoso y participar del seleccionado de Argentina XV: el pilar oriundo de Roldán también se dio el gusto de jugar en Europa.

El deportista local viene de formar parte del Edimburgh de Escocia, donde fue incorporado en octubre último como “medical joker”, un refuerzo fuera de temporada por la lesión de un integrante del plantel. Tras cuatro meses en el país europeo y ahora retomó sus entrenamientos en el Jaguar Rugby Club de Buenos Aires, donde ya estuvo la temporada pasada.

“Me fui cuatro meses a jugar a Escocia, la idea surgió porque me lo ofreció la UAR (Unión Argentina de Rugby) como opción para ganar minutos de juego porque no venía jugando mucho. Tomé la decisión de irme cuatro meses a jugar afuera y la experiencia fue muy positiva, aprendí mucho, me ha servido mucho profesional y personalmente”, contó Arregui en diálogo con El Roldanense.

Además, el rugbier local dijo que tomó su estadía en Europa como una “gran preparación” para el año que comienza. Es que se viene su segunda temporada con Jaguares, franquicia que forma parte del esquema de selecciones nacionales.

“Vine de otra manera de Escocia, con mucha confianza para lo que se viene”, expresó el pilar. “Fue una experiencia muy linda en otro país. Me ha servido mucho para lo que es mi maduración así que estoy muy contento”, se sinceró Arregui.

Ni bien completa un objetivo, el deportista roldanense ya piensa en el siguiente: en cuestión de semanas estará pisando suelo Sudafricano con los Jaguares, donde su equipo jugará dos partidos: el 25 de febrero y el 4 de marzo.

En cuanto al año que arranca, Arregui se muestra confiado en lograr sus metas porque “es cuestión de trabajar y perseverar”. En ese sentido, confió: “Gracias a Dios se me van dando, y vamos a ver si este año se me da el de cumplir uno de ellos que es vestir la celeste y blanca”.