Del potrero al sueño grande: Chaco Chico, el equipo del barrio que quiere hacer historia

Un grupo de personas amantes del fútbol decidió, tras más de una década compartiendo la pasión por la pelota, llevar el barrio y el potrero a los torneos regionales. Así nació Chaco Chico, el nuevo equipo de fútbol de la ciudad, donde se entrelazan la amistad, la familia y el compañerismo. Esta es la historia de un grupo de jugadores que sueña en grande.

Según relataron los impulsores del proyecto, la iniciativa comenzó hace entre ocho y diez años, impulsada originalmente por Jonathan, el hermano mayor de uno de los actuales integrantes, con la idea de reunir a muchachos del barrio para jugar al fútbol.

“Cuando empezamos a transitar los distintos torneos, los primeros que disputamos fueron torneos relámpagos, pero siempre tuvimos en mente la idea de participar en un campeonato más largo y competitivo”, explicó Luciano, uno de los organizadores. En ese sentido, agregó: “Recientemente surgió la oportunidad de integrarnos a un torneo de mayor duración y nivel, y fue ahí cuando decidimos poner toda nuestra energía y ganas en participar del Torneo Oliver Atom de Carcarañá”.

El certamen está compuesto por doce equipos, divididos en dos zonas de seis. El primero de cada grupo clasifica directamente a las semifinales del torneo de verano, mientras que el segundo y tercero avanzan a una instancia de repechaje por un lugar en esa fase. En cuanto a los premios, el campeonato otorga $2.500.000 al ganador y $1.000.000 al subcampeón. La sede del torneo es el predio Peruchi.

“En una primera instancia, el grupo base estaba integrado por Kevin Galván, André Torres, mi hermano Jeremías y yo. Fuimos quienes comenzamos a trabajar en la formación del equipo. Luego, tras varias charlas con amigos, hermanos, primos y conocidos, logramos reunir 24 jugadores y un director técnico”, relató Luciano.

Actualmente, Chaco Chico integra la Zona A del torneo. “El objetivo es dejar al barrio y a la ciudad en lo más alto. Queremos pelear por el campeonato; sabemos que es difícil, pero confiamos en nuestro plantel”, señaló Jeremías Gallardo en diálogo con este medio.

“Estos son los primeros pasos en una nueva etapa. Tenemos muchos proyectos por delante y estamos muy agradecidos por el apoyo de nuestros amigos y familias, que nos acompañaron durante todo este trayecto”, expresaron desde el equipo. Además, invitaron a todos aquellos que quieran acercarse a sumarse, con la idea de seguir generando proyectos y compartir la pasión por el fútbol.