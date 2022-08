Semana de la lactancia: “Apoyar la lactancia materna contribuye a un planeta más saludable”

Por: Abi Blanco (*)

Del 1 al 7 de Agosto se celebra la “Semana Mundial de Lactancia Materna” con el objetivo de fomentar la mejor forma de alimentación para el lactante en función de las muchas ventajas que aporta, tanto para el bebé como para la madre.

Durante el 30 de julio al 1 de agosto de 1990 tuvo lugar una reunión conjunta entre la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) sobre “La lactancia en el decenio 1990: una iniciativa a nivel mundial”, la cual tuvo lugar en Florencia, Italia. En dicha reunión se elaboró y aprobó la “Declaración de Innocenti” que estableció como meta mundial para la salud y nutrición óptima de la madre y del niño, que todos los niños puedan ser amamantados hasta los seis meses de edad. La Declaración de Innocenti así mismo establece que para lograr la meta propuesta, se requiere una mayor confianza de las madres sobre su capacidad de amamantar, como así un esfuerzo de los países de “reforzar la cultura del amamantamiento”. Este año, el lema es “Apoyar la lactancia materna contribuye a un planeta más saludable”

Como bien sabemos, la lactancia materna es beneficiosa tanto para el bebé como para la mama. Sabemos que la leche humana aporta al bebe todos los nutrientes necesarios para un crecimiento y desarrollo óptimo, que además aporta anticuerpos que protegen contra múltiples enfermedades infecciosas disminuyendo la morbimortalidad infantil, y que previene la aparición de enfermedades crónicas como obesidad, diabetes entre otras. En la mamá disminuye la aparición de depresión post parto, protege contra el cáncer de mama y ovario y además favorece el desarrollo del apego y refuerza el vínculo afectivo.

Pero de lo que poco se habla, es de lo difícil que es lograr y sostener la lactancia. La lactancia materna es demanda absoluta, es constancia, dolor, cansancio. Muchas veces la lactancia no fluye como lo esperamos y cuando una mamá no logra amantar a su bebé le genera frustración, culpa, tristeza. Y a pesar de que la leche materna sea el mejor alimento para el bebé, ese bebe necesita a su mamá. Es ahí donde aparece el rol de las instituciones y profesionales de la salud, pero además de la familia y sociedad. Si bien la mayoría de los obstáculos que se interponen en la lactancia se pueden solucionar, debemos estar dispuestos a escuchar y atender las necesidades de esa mama y su bebé, informar y acompañar las decisiones de esa familia. La lactancia debe generar placer y bien estar, debe ser deseada y cuando eso no suceda hay que acompañar con respeto y amor.

Para lograr una lactancia materna exitosa, no alcanza con una mama y su bebe, se necesita información, apoyo y contención. Por eso durante la semana de la lactancia materna se realizan actividades para difundir información a toda la sociedad y resulta fundamental que no solo las mujeres participen de las mismas.

Como pediatra invito a madres y padres a realizar consultas prenatales, también abuelos, cuidadores y a todos quienes tengas interés a consultar e informarse, y si la mama lo deseara a compartir una consulta donde podrán sacarse todas las dudas.

