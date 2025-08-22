Con 38 parejas en competencia, Roldán vuelve a ser sede de lo mejor del pádel regional

El Schwank tenis & pádel center vuelve a ser sede este fin de semana de una competencia de pádel de primer nivel.

Se trata del circuito organizado por la Asociación de Jugadores de Padel Regional (AJPR) que eligió a la ciudad por tercer año consecutivo para llevar a cabo el torneo.

«Roldán es infaltable en nuestro calendario. Invitamos a la gente que venga a ver lo mejor del pádel con la presencia del 1° y el 2° del ranking», señaló Esteban Genoud, fundador de la AJPR.

«Es un orgullo como Municipalidad estar auspiciando un evento de estas características», destacó por su parte el intendente Daniel Escalante.

Con 38 parejas en competencia, este viernes, sábado y domingo se espera gran cantidad de público para disfrutar de este deporte que vive un gran momento a nivel mundial.