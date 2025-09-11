A tres años de la repavimentación, el tramo Roldán – Rosario de la autopista tiene baches enormes

Entre septiembre y octubre de 2022 y luego de incontables reclamos de todo tipo, el Gobierno Nacional finalizaba las obras de repavimentación de la autopista Rosario – Córdoba entre Rosario y Roldán, 17 kilómetros que habían sido inaugurados en el año 1999 por el ex presidente Carlos Menem. Hoy, a sólo tres años de la obra, el estado del asfalto en algunos tramos es calamitoso y los miles de automovilistas que circulan diariamente por allí tienen que esquivar pozos enormes.

La empresa contratista que tuvo a su cargo la obra fue Sacde y los trabajos fueron supervisados por Vialidad Nacional y el por entonces operador de la ruta, Corredores Viales, la empresa estatal que el gobierno de Javier Milei se propuso privatizar al detectar un déficit de más de u$s30 M y por no haber cumplido “con los estándares mínimos de operación y mantenimiento”, según había anunciado Adorni.

La obra tuvo algunos contratiempos, sobre todo sobre el final cuando en febrero de 2022 quedaron inconclusos los últimos cinco kilómetros en la mano que va entre Funes y Roldán. Luego, tras varias gestiones y una ampliación del contrato, en agosto de ese año se retomaron los trabajos. Para terminar el sector faltante, el Ministerio de Obra Públicas debió sumar $170 millones a los $ 955 millones ya invertidos en el contrato.

De este modo, la obra total de repavimentación de los 17 kilómetros que separan Roldán de Rosario demandó hace tres años un presupuesto que superó los $1000 millones y llevó más de un año de construcción: comenzó en abril de 2021 y terminó a fines de 2022.

Hoy, a tres años de que estuviera operativa por completo, ya muestra notables signos de desgaste sobre todo en el tramo que separa Roldán de Funes, tanto en la mano de ida como en la de vuelta. De hecho, las imágenes que ilustran esta nota fueron tomadas en el kilómetro 309.