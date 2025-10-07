Accidente fatal sobre la A012: la primera hipótesis de como ocurrió el accidente que le costo la vida a un roldanense
En la tarde de este pasado lunes un roldanense que conducía una moto falleció en un accidente fatal sobre la A012, entre Roldan y Zavalla. Tras el siniestro vial, la policía demoró a un camionero en la ruta nacional A012 como parte de las primeras medidas para investigar el episodio.
La primera hipótesis sobre el caso indica que Jesús Ramón R. chocó contra la parte trasera del camión. El siniestro se produjo en el kilómetro 34 del segundo anillo vial de la región, entre la autopista Rosario-Córdoba y la ruta nacional 33.La Policía de Acción Táctica (PAT) que trabajo en el lugar indicó que el joven de 29 años oriundo de la ciudad, falleció antes de que pudiera recibir asistencia médica.
Después del siniestro vial, los uniformados dieron aviso al Ministerio Público de la Acusación (MPA) para avanzar en la investigación sobre el homicidio culposo en el Gran Rosario. El camionero quedó a disposición de la Fiscalía Regional Segunda tras el registro de las actuaciones en la comisaría 31ª.