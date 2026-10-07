Alerta naranja: cayeron 35 milímetros en menos de una hora y advierten por granizo

Roldán atraviesa un miércoles marcado por las lluvias y tormentas, en el marco de un fenómeno meteorológico que afecta a Rosario y buena parte de la región. Durante los primeros minutos de las precipitaciones se acumularon alrededor de 35 milímetros de agua en la ciudad, mientras las condiciones de inestabilidad continuarán durante gran parte de la jornada.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente un alerta por tormentas para los departamentos Rosario, San Lorenzo, Iriondo y Constitución. Durante la mañana, el nivel de advertencia es amarillo, pero para la tarde se eleva a naranja ante la posibilidad de fenómenos de mayor intensidad.

Según el organismo nacional, la región podrá ser afectada por lluvias y tormentas fuertes, acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.

Precisamente, en localidades cercanas a Roldán como Funes e Ibarlucea se registró caída de granizo durante la mañana, en medio del avance de las tormentas sobre la región.

Para el período bajo alerta naranja se esperan acumulados de entre 50 y 80 milímetros, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual. Esto se suma al importante volumen de agua que ya cayó durante las primeras horas del miércoles en Roldán.

La temperatura rondaba los 20 grados durante las primeras horas de la mañana y la máxima prevista se ubica cerca de los 22 grados, aunque las tormentas podrían condicionar la evolución térmica durante el día.

El panorama de inestabilidad continuará durante la noche, cuando el alerta volverá a nivel amarillo para la región. Las condiciones comenzarían a mejorar entre la madrugada y la mañana del jueves, con la llegada de ráfagas provenientes del sector sudeste.

Para el jueves se espera un descenso de la temperatura y una jornada mayormente nublada, ya sin la intensidad de las tormentas previstas para este miércoles.

Ante el alerta naranja, se recomienda extremar las precauciones, evitar circular por calles anegadas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.