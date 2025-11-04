Alerta: usan el caso de una niña roldanense que necesitaba operarse para realizar estafas

Familiares de Josefina Gareca quién había sido diagnosticada con un quiste óseo que afecta gravemente su pierna derecha, advierten que están utilizando una vieja rifa solidaria de su hija para estafar a las personas.Advierten que la menor de edad ya fue operada y todo es una mentira.

Familiares de Josefina durante el mes de julio de este año lanzaron una rifa para juntar entre 3 y 5 millones de pesos, para realizarle una operación de su pierna derecha que sufría un quiste óseo y que la obra social se negaba a cubrirla.

‘‘Hace algunos días atrás a mi sobrina la operaron y todo salió de forma exitosa, pero lamentablemente siempre aparecen personas que quieren aprovecharse de la situación y utilizaron la imagen y la rifa que nosotros hicimos para robarle plata a la gente’’, explicó su madrina Sandra en diálogo con El Roldanense.

‘‘La rifa que hicimos en su momento para Josefina fue sorteada el 9 de agosto pasado por Lotería Nacional Nocturna y en la actualidad no hay ninguna rifa activa’’, señalo y al mismo tiempo agregó:‘‘ Estamos muy agradecidos a todos los que no ayudaron, es por eso que queremos que sepan de esta estafa y que logren evitar caer en ella’’.