Allanamientos en Roldán en la causa del avión narco: secuestraron 45 panes de cocaína

Un importante operativo contra el narcotráfico se desarrolló durante la madrugada y mañana de este martes en la ciudad de Roldán, donde efectivos de Gendarmería Nacional detuvieron a uno de los presuntos integrantes de una organización criminal investigada por la Justicia Federal.

Según la información preliminar, el procedimiento se llevó adelante en una vivienda de la ciudad y permitió, hasta el momento, el secuestro de más de 45 kilos de cocaína, aunque el recuento oficial de la droga continúa debido a que el operativo sigue en pleno desarrollo.

De acuerdo con las primeras versiones, el detenido estaría vinculado a la banda liderada por los hermanos Santiago y Juan Cruz Borras, una organización que también es investigada por su presunta participación en la descarga de 321 kilos de cocaína ocurrida en Villa Eloísa durante el pasado mes de mayo.

La causa es impulsada por los fiscales federales Scilabra, Iglesias y Alberdi, quienes solicitaron las medidas investigativas que derivaron en este nuevo avance de las fuerzas de seguridad.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que el procedimiento forma parte de una pesquisa de mayor alcance destinada a desarticular la estructura logística y operativa de la organización criminal.