Apuntan a un suicidio como la principal hipótesis tras el hallazgo de un cuerpo dentro de un tobogán en Funes

El caso estremeció a Funes el sábado en horas del mediodía. Mientras en un sector de la ciudad se celebraba el aniversario 150, en otro se dio el macabro hallazgo de un cuerpo dentro del tobogán de una plaza ubicada Bouchard y Tucumán. A días de sucedido el hecho, las últimas informaciones apuntan a un suicidio como principal hipótesis.

Así lo informó el portal Info Funes, según información aportada por el Ministerio Público de la Acusación. El hombre fallecido tenía 30 años y era oriundo de la localidad vecina. “Los primeros exámenes médicos dan cuenta de un posible suicidio”, explicó el MPA. A la par, aseveró que, si bien el cuerpo presentaba golpes, estos no estarían relacionados con su deceso.

La investigación para esclarecer lo sucedido continúa. En los próximos días se conocerán los resultados de la autopsia y otros toxicológicos, dado que algunos testigos aportaron el dato de que el joven “presentaba problemas de consumo”. Las autoridades funenses, en tanto, harán el relevamiento de cámaras públicas y privadas “para descartar cualquier otra situación”.