Arte, música, idiomas, entrenamiento y mucho más: San Jerónimo presentó su variada oferta de talleres para todas las edades

La comuna de San Jerónimo renueva la propuesta de todos los años, destinada a generar un espacio de encuentro donde los vecinos tengan la oportunidad de recrearse y capacitarse.

«Este año volvemos a impulsar múltiples talleres en la Casa de la Cultura, destinados a servir de esparcimiento y educación para los vecinos, con ofertas gratuitas y accesibles para todas las edades», comentó la presidenta comunal, Ana Belén Olmos.

Desde la comuna comentaron que este año se brindan talleres para adultos mayores, lenguaje de señas, danzas árabes, folklóricas, italiano, cumbia cruzada, entrenamiento funcional, porcelana fría, pintura, cosmetología, gimnasia artística corporal, estimulación cognitiva, entre otros, una grilla con opciones para todas las edades.

«Para nosotros la realización de los talleres es mucho más que generar espacios de encuentro, estos permiten brindar la posibilidad para que muchos vecinos tengan acceso a disciplinas que, de otro modo, requerirían traslados costosos o cuotas elevadas. La enseñanza de artes, música o idiomas en nuestro pueblo iguala las oportunidades de desarrollo para todos los habitantes, sin importar su nivel socioeconómico», concluyó Olmos.

Todavía se encuentran abiertas las inscripciones a los distintos talleres, para lo cual los vecinos pueden comunicarse por información a través de las redes sociales, o bien, directamente en la comuna.

Con un acto cívico y una muestra fotográfica, la localidad conmemoró el 2 de abril

A 44 años del inicio de las operaciones de desembarco, la comuna local, junto a las instituciones educativas, organizó el acto en conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

«Hoy recordamos a quienes defendieron nuestras Islas Malvinas, esta fecha patria honra el sacrificio de los combatientes y reafirma la soberanía argentina sobre las islas», señaló Ana Belén Olmos.

En un día que no se vio opacado por el clima, se llevó delante el acto cívico, donde ante la presencia de vecinos y los abanderados de todas las instituciones, se realizó un reconocimiento a familiares de ex combatientes.

Luego del acto los vecinos pudieron ver una muestra fotográfica alusiva a la gesta de Malvinas, una actividad manual, y posteriormente la presidente comunal realizó una ofrenda floral en el monumento ubicado en la plaza alusiva.