Australian Open 2026: Jannik Sinner, Aryna Sabalenka y los grandes favoritos del primer Grand Slam del año

El Australian Open marca tradicionalmente el inicio de la nueva temporada tenística. Pensando especialmente en los aficionados al tenis, los expertos deportivos de 1xBet Argentina prepararon una completa previa del primer torneo de Grand Slam de 2026.

El Australian Open 2026 se disputará del 18 de enero al 1 de febrero de 2026 en las canchas de Melbourne Park. Será la edición número 114 en la historia del torneo y la 58 en la Era Abierta. Los máximos ganadores del Australian Open son Novak Djokovic en la rama masculina, con 10 títulos, y Serena Williams en la femenina, con 7 títulos.

Campeones actuales

El campeón del cuadro masculino en el último Australian Open fue Jannik Sinner, quien logró su segundo título consecutivo en Melbourne. El talentoso italiano tuvo un inicio de temporada brillante y también conquistó Wimbledon, además de obtener la medalla de plata en los otros dos torneos de Grand Slam: Roland Garros y el US Open.

En el cuadro femenino del Australian Open 2025, la estadounidense Madison Keys se consagró campeona y ganó el primer Grand Slam de su carrera. En su camino al título, Madison Keys derrotó a todas las principales favoritas, incluidas Iga Świątek y Aryna Sabalenka.

En las competencias de dobles del año pasado, los campeones fueron Harri Heliövaara y Henry Patten en dobles masculinos, Kateřina Siniaková y Taylor Townsend en dobles femeninos, y Olivia Gadecki junto a John Peers en dobles mixtos.

Principales favoritos del Australian Open 2026

● Singles masculino

El principal candidato al título en el cuadro masculino es el campeón vigente Jannik Sinner, quien tiene la oportunidad de conquistar su tercer Australian Open consecutivo e igualar el récord de Novak Djokovic, que ganó el torneo tres veces seguidas en 2019, 2020 y 2021.

En los últimos años, Djokovic ha lidiado con diversas lesiones que le impidieron rendir de manera constante a su mejor nivel. Aun así, la leyenda serbia declaró recientemente que no planea retirarse al menos hasta los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles. Es el único tenista que posee el récord de 10 títulos del Australian Open y, incluso en su estado actual, sigue siendo capaz de ganar su Grand Slam favorito. Su posible triunfo es un tema que se debate activamente en el Reddit de 1xBet Argentina. La última vez que levantó el trofeo en Melbourne fue en 2023, mientras que en 2024 y 2025 alcanzó las semifinales.

En el tercer escalón entre los favoritos aparece Carlos Alcaraz. El español aún no ha ganado el Australian Open, pero la temporada pasada venció al gran favorito Jannik Sinner en dos finales de Grand Slam: Roland Garros y el US Open. Carlos sabe cómo derrotar a Sinner y, con un poco de fortuna, podría sumar el único Grand Slam que le falta, ya que ya cuenta con dos títulos en Wimbledon, Roland Garros y el US Open.

También merece una mención Daniil Medvedev, finalista del torneo en tres ocasiones, así como Alexander Zverev, subcampeón del Australian Open en la última edición.

● Singles femenino

A pesar de su decepcionante derrota en la final del año pasado frente a Madison Keys, Aryna Sabalenka es considerada la principal favorita para el Australian Open 2026. La tenista ganó el torneo en 2023 y 2024, y solo un desenlace extraordinario le impidió conseguir su tercer título consecutivo. Iga Świątek también llega con grandes posibilidades. El año pasado cayó ante la eventual campeona en Melbourne, pero logró consagrarse en Wimbledon. Completando el trío de principales candidatas aparece la estadounidense Coco Gauff, quien se coronó campeona de Roland Garros la temporada pasada tras vencer a Aryna Sabalenka en la final y que además ya cuenta con un título del US Open.

Elena Rybakina es otra jugadora a seguir de cerca. Alcanzó la final del Australian Open en 2023 y cerró la temporada pasada con una importante victoria ante la gran favorita Aryna Sabalenka en las WTA Finals 2025.

Sea quien sea el campeón del Australian Open 2026, ¡los aficionados al tenis pueden esperar un espectáculo de primer nivel! ¡Sigue el primer Grand Slam de 2026 junto a 1xBet y disfruta cada punto del torneo!