Balance positivo: Juanchi Cettou culminó su primer año en Central Córdoba y se ilusiona con ir por más en 2026

Casi un año después de haber llegado a Central Córdoba, el futbolista roldanense Juanchi Cettou realizó un balance positivo del 2025. Se trató de su regreso al país luego de tres temporadas en el fútbol italiano y, más cerca de casa, pudo ganarse un lugar en el equipo rosarino. De hecho, se afianzó en el mediocampo, hizo goles y figuró entre los nombres importantes de un plantel que estuvo a punto de hacer historia. En diálogo con este medio, hizo un repaso de su año deportivo antes de celebrar las Fiestas en Roldán.

“El equipo fue muy competitivo, siempre protagonista, y estuvimos cerca de meternos en las finales por el ascenso, que era el gran objetivo”, describió en el comienzo de la charla con El Roldanense. El Charrúa llegó lejos en los playoff de la C y avanzó hasta los octavos de final de la Copa Argentina, habiendo eliminado a dos equipos de Primera División. Aún con esos resultados, el deportista local parece tener una cuota pendiente: “Nos quedó un poco de bronca porque sabíamos que teníamos con qué llegar más lejos”.

El club de barrio Tablada significó, a la vez, la primera experiencia profesional de Cettou en el fútbol. “Me encontré con un club muy bueno, ordenado y con muchas ganas de crecer”, dijo mientras continúa preparándose para la vuelta a los entrenamientos, que será a comienzos de enero. “Era un gran desafío, creo que superamos las expectativas porque logramos competir en todos los torneos e hicimos que nuevamente se hable del club en el país”, celebró Juanchi, quien renueva los desafíos e irá por más en el futuro próximo.

“Afronto el año que entra con mucha ilusión y ganas de seguir creciendo. Siempre el objetivo es ser competitivo y pelear arriba”, se entusiasmó Juanchi, surgido del club San Lorenzo de Roldán. Y antes del brindis de fin de año para luego comenzar la pretemporada, marcó cuál es su gran ilusión futbolística. “Sabemos que el ascenso es muy difícil y largo, pero Central Córdoba es un club que te exige estar a la altura, así que la idea es armar un equipo fuerte, protagonista y que pueda ilusionarse con pelear hasta el final”, aseguró.