Cantante, compositor e hincha del charrúa le hizo una canción homenaje al Trinche Carlovich

Augusto Salina es cantante y compositor, rosarino, de zona sur, hincha de Central Córdoba y muy amigo del Trinche Carlovich. Todas esas cualidades lo llevaron a componer una canción homenaje a su ídolo y amigo que se llama “La leyenda del fútbol” y que ya puede escucharse desde Youtube.

Salina tiene una estrecha relación con Roldán ya que con su música hizo cantar y bailar a cientos de vecinos con los karaokes que protagonizaba en los escenarios del 25 y de la Sportiva. “Tengo el mayor de los cariños para la gente de Roldán y tengo muchos amigos en la ciudad”, destacó.

Augusto y la Banda del Crack (que llegaron a los medios nacionales cuando le cantaron una canción a Messi en la puerta del City Center cuando el crack se casó), crearon el tema “Trinche La Leyenda del Fútbol” y el cantor le contó al portal Conclusión cómo nació la idea: “Siempre tuve la intención de hacerle el homenaje, pero cada vez que le contaba me decía que no quería, que no le gustaba, tenía mucho perfil bajo. Yo tenía esa materia pendiente de hacerle un tema a él y ya estaba programado, es un gran homenaje que le hago con el corazón, más que todo por la forma que lo perdimos y hay que recordarlo siempre, el más grande ídolo que tenemos en la historia Charrúa, es mi humilde homenaje”.

“El Trinche es querido por todos, el hincha del fútbol es hincha de Carlovich, de todos lados, de Rosario, de Argentina y el mundo. Fue impresionante cuando lo homenajearon los hinchas italianos y cuando falleció me llamaban los medios de todas partes del mundo, lo quieren en todos lados”, aseguró.