Con la presencia de Traferri, se abrieron los sobres para la continuidad de las obras en el Camino de la Cremería

El senador provincial Armando Traferri participó este martes del acto de apertura de ofertas de la licitación correspondiente a la construcción de una nueva rotonda en el cruce del Camino de la Cremería con la Ruta Nacional A012, junto con la continuidad de la repavimentación de este corredor estratégico para el tránsito pesado del departamento San Lorenzo.

El acto se desarrolló en el Parque Industrial de San Lorenzo y contó con la presentación de seis empresas oferentes, lo que da cuenta del interés del sector privado en una obra que reviste alta relevancia para el cordón portuario.

En sus palabras durante el acto, el legislador sanlorencino destacó la persistencia del reclamo y la decisión política del actual Gobierno provincial. «Hace 34 años que venimos reclamando, junto a la Cámara de Industria y Comercio y al Centro Industrial, mejoras y obras. Pasaron muchos gobiernos. La verdad, quiero destacar la decisión que ha tenido nuestro gobernador, esta voluntad importante de apostar a la producción», expresó Traferri.

El senador puso a esta obra en línea con otras intervenciones del Gobierno provincial en el departamento. «Esta obra es un complemento de lo que se viene haciendo, como la tercera vía de la Autopista Rosario – Santa Fe. Son obras que apuntan a mejorar y dar respuesta a la producción», agregó el legislador.

Traferri también remarcó el contraste con la coyuntura nacional. «En épocas tan difíciles, donde quienes andamos mucho vemos cómo están las rutas abandonadas, donde nadie invierte, realmente invertir en obras públicas hay que destacarlo, hay que felicitarlo. Sabemos lo difícil que es y que se apunte a la producción también, porque era una deuda pendiente que hace varios gobiernos veníamos reclamando y nunca habíamos tenido respuestas. Así que muchísimas gracias por esta obra y a seguir adelante», concluyó el senador.

La licitación contó con la presentación de seis empresas oferentes y tiene un presupuesto oficial de $14.900.000.000, a valores de enero de 2026, con un plazo de ejecución previsto de ocho meses. La intervención contempla la construcción de una nueva rotonda en el cruce de la Ruta Provincial N° 25 (Camino de la Cremería) con la Ruta Nacional A012, junto con la continuidad de las tareas de repavimentación sobre el corredor, que conecta Ricardone con el acceso norte a San Lorenzo. El Camino de la Cremería es una traza de casi 10 kilómetros por la que circula buena parte del tránsito pesado que ingresa a los puertos del Gran Rosario, donde se estima que cerca del 75% de los vehículos son camiones vinculados al circuito portuario.