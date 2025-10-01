Cuenta regresiva para el Festival de Vinos: últimos tickets y más de 20 bodegas premium confirmadas

La expectativa crece en Funes y la región: el próximo viernes 3 de octubre, de 20:00 a 01:00 horas, Estancia Damfield volverá a vestirse de fiesta para recibir una nueva edición del Festival de Vinos – Edición Primavera, que ya tiene más de 20 bodegas premium confirmadas y se prepara para vivir otra noche inolvidable.

Se trata de la tercera edición del formato, que en cada oportunidad renueva su propuesta y agota entradas, consolidándose como una de las experiencias más esperadas del calendario social y cultural de la ciudad.

Desde la organización adelantaron detalles del evento y destacaron la gran recepción del público: “Estamos muy contentos con la respuesta. El festival se convirtió en una cita fija en Damfield y cada edición suma más bodegas, más amigos y más motivos para celebrar”, señalaron.

Lo interesante de este encuentro es que con la entrada, el público accede a una propuesta todo incluido que contempla:

🍷 Copa de regalo

🥂 Vino libre toda la noche, con la participación de más de 20 bodegas premium

🥖 El clásico baguette de vacío a la estaca, sello gastronómico del festival

🎶 DJ en vivo y pista de baile, para acompañar la experiencia con música y energía festiva

🌿 Un ambiente incomparable, rodeado de naturaleza en el exclusivo marco de Estancia Damfield

“Lo que buscamos es ofrecer mucho más que una degustación: una verdadera experiencia que combina vino, gastronomía y música, todo en un entorno único. Queremos que la gente venga a disfrutar y se lleve un recuerdo inolvidable”, remarcaron los organizadores.

Con la cuenta regresiva en marcha y los últimos tickets disponibles, el Festival de Vinos promete otra edición a la altura de su nombre: una celebración de los sentidos y de la llegada de la primavera.

📍 Lugar: Estancia Damfield

📅 Fecha: Viernes 3 de octubre

⏰ Horario: 20:00 a 01:00 horas

🎟️ Últimos tickets disponibles online. Más info en: @estanciadamfield