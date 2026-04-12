De series como En el Barro y Tumberos a Roldán: la ciudad celebra sus 160 años con teatro de primer nivel

En el marco de los festejos por el 160° aniversario de la ciudad, la Municipalidad de Roldán, a través de la Secretaría de Cultura, Educación, Turismo y Deporte, presenta una destacada programación teatral con espectáculos de nivel nacional, protagonizados por reconocidos artistas y propuestas de gran calidad que han sido ampliamente valoradas por el público y la crítica.

La Sala Teatro de la Casa de la Cultura será el escenario de dos imperdibles funciones:

Por un lado, el domingo 3 de mayo a las 21 horas se presentará la obra “El cuarto de Verónica” , de Ira Levin, protagonizada por Silvia Kutika, Fabio Aste, Tania Marioni y Adrián Lázare, bajo la dirección de este último. Se trata de un thriller psicológico atrapante, con una puesta en escena que ha cosechado excelentes críticas y reconocimientos.

En tanto, el sábado 23 de mayo a las 21 horas llegará “El hombre inesperado”, de Yasmina Reza, con las actuaciones de Inés Estévez y Germán Palacios, quienes también están a cargo de la dirección. Dos figuras de amplia trayectoria en el teatro, cine y televisión argentina. La obra propone un encuentro íntimo y profundo entre dos personajes, con una narrativa sensible y reflexiva.

Estas propuestas se integran a la función programada para el próximo 30 de abril, fecha en la que Fabián Sigot presentará la obra “Rápido y Gracioso”, una creación conjunta con Gabriel García. El espectáculo es un show unipersonal cargado de humor que cuenta con un desfile de personajes como La Caro, Inés, Lorena y Viviana, bajo la dirección y producción de Gabriel García. Además, la puesta incluirá la presentación de José María Domingo, un nuevo personaje desarrollado exclusivamente para esta función.

Las entradas pueden adquirirse de manera presencial en la Secretaría de Cultura, Educación, Turismo y Deporte de la Municipalidad de Roldán (López 643), de lunes a viernes de 7:30 a 18:30 horas.

Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al 3412133020.